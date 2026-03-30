アイドルグループ・LinQの有村南海さんは3月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚きのジャンプ姿を公開し、大きな話題を呼んでいます。【写真】有村南海の驚きのジャンプショット「尊師より飛んでて草」有村さんは「特技は高くジャンプすることです」とつづり、写真を1枚載せています。イオンのステージイベントで、ほかのメンバーたちがステージ上に立つ中、有村さんだけが2階まで届くような高いジャンプをしている瞬間を捉えた