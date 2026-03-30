3月31日（火）の『徹子の部屋』に、萩尾みどりが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！千葉大学在学中にデビューした“元祖・高学歴女優”の萩尾。当時、国立大学の理系出身という女優は珍しかったという。「理系出身だから、理屈に合わないことが嫌い」という萩尾は、若い頃に撮影現場で啖呵をきることも多かったそう。初めての映画出演の際、撮影初日にメイクさんと大喧嘩をしてしまい、引くに引けない状況に…。