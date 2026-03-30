「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」 シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発したスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」(Leitzphone)について、追加在庫100台の先着予約販売を3月31日10時から公式オンラインストアとXiaomi Store各店舗で行なう。シャオミ・ジャパンの公式販路における販売は「今回の入荷分が最終となる見込み」とのこと。 先着予約販売の製品発送は5月7日予定。購入上限はオン