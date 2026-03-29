Image: matelia こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。マスクを外したときに自分の息が気になった経験はありませんか。歯磨きもマウスウォッシュもしっかりやったのに、なんとなく残る不快感。実はその原因のひとつが、舌の汚れだったりします。これまで見て見ぬふりをしてきた方にも試していただきたいのが、「国産チタン舌クリーナー2」です。毎