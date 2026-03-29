笑顔で入学説明会に向かう宝塚音楽学校の合格者＝29日午前、兵庫県宝塚市宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の俳優養成機関「宝塚音楽学校」は29日、今春入学する第114期生の合格者40人を発表した。この日は入学説明会に参加するため、合格者が笑顔で来校した。タカラジェンヌとして舞台に立つことを目指し、2年間の厳しい稽古に励む。受験者数は422人で倍率は10.55倍。2000年以降でいずれも最も低い数字だった。3回目の受験で合格し