大阪・関西万博のイギリスパビリオン前に設置されていた赤色の電話ボックスが、関西国際空港・第1ターミナル1階の国内線到着口前に移設され、3月27日に一般公開が始まった。お披露目セレモニーに登壇するマイケル・ブライス駐大阪イギリス総領事と山谷佳之・関西エアポート社長〈2026年3月27日 大阪府泉佐野市など・関西国際空港〉電話ボックスは、高さ約2.5メートル、幅約0.9メートル。イギリスの街中で実際に使用されてい