大阪・関西万博のイギリスパビリオン前に設置されていた赤色の電話ボックスが、関西国際空港・第1ターミナル1階の国内線到着口前に移設され、3月27日に一般公開が始まった。

お披露目セレモニーに登壇するマイケル・ブライス駐大阪イギリス総領事と山谷佳之・関西エアポート社長〈2026年3月27日 大阪府泉佐野市など・関西国際空港〉

電話ボックスは、高さ約2.5メートル、幅約0.9メートル。

イギリスの街中で実際に使用されていたもので、万博会場ではアイビーなどの植物で装飾され、イギリスらしいフォルムから、人気のフォトスポットだった。

大阪・関西万博 イギリスパビリオン前に設置されていた電話ボックス

お披露目セレモニーで、マイケル・ブライス駐大阪イギリス総領事は、「イギリスと日本のつながりを強める取り組みとなった。多くの方々がこの電話ボックスを見て、万博を思い出してくれたらうれしい」と述べた。

おもちゃの積木からインスピレーションを得た大阪・関西万博 イギリスパビリオン〈2025年5月23日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

山谷佳之・関西エアポート社長は「赤い電話ボックスは、長く親しまれたイギリスのアイコン。環境や文化、国際交流を支える一助になればありがたい」とあいさつした。

関空、大阪（伊丹）、神戸の3空港を運営する関西エアポートは、フランス、カナダ、フィリピン、中国、パナソニック館、住友館、大阪ヘルスケアパビリオンなど国内外の11パビリオンから展示物や作品計13点の提供を受け、万博のレガシー（遺産）としてそれぞれに移設する。