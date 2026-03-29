3月29日、TBSの情報バラエティ番組「アッコにおまかせ！」が40年余の長い歴史に幕を下ろす。近年はSNSの標的に成り下がっていたものの、これほど長く続いたのには理由があるはずだ。「アッコにおまかせ！」の功罪とはなんだったのか。＊＊＊【写真を見る】全盛期の迫力はどこへ…さすがに衰えたように見える「和田アキ子」現在の姿「アッコにおまかせ！」がスタートしたのは1985年10月6日。この日のラテ欄を見ると、日曜昼の