３月２８日は「三ツ矢の日」として、三ツ矢サイダーのイベントが行われました。 広島市内で開かれたのは、三ツ矢サイダーのサンプリングイベントです。会場では日頃の感謝をこめて三ツ矢サイダーが無料で配布され、多くの人がその味を楽しんでいました。 「炭酸と言えばやっぱり三ツ矢サイダー」 アサヒ飲料 津田一樹さん「サイバー攻撃の時も支えてくださった皆さんのために、史上最大級の感謝