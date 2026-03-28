茨城県水戸市の千波公園で整備されている新商業拠点「みと好文テラス」（水戸市千波町）の開業日が、4月23日と決まった。大和ハウスグループの大和リースを代表とする民間企業3社が、民間資金で公園を開発するPark-PFI（公募設置管理制度）方式で整備しているもので、水戸市は観光客向け施設としての活用に期待している。【こちらも】宇都宮市中央卸売市場ににぎわい区画、3月20日オープンへ21店が順次登場商業施設が整備さ