川粼颯太の完全移籍が決定したドイツ・ブンデスリーガのマインツは3月27日、J1の京都サンガF.C.から期限付き移籍していたMF川粼颯太を完全移籍で獲得することを正式発表した。クラブ公式サイトにて、設定されていた買取オプションを行使したことを明かしている。現在24歳の川粼は、今シーズン開幕前に下部組織から過ごした京都からマインツへ期限付き移籍で加入。ドイツ挑戦1年目から確かな存在感を示してお