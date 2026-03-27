日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が2月の売上高を発表。月の後半から気温の上昇に伴い春物衣料の売上が好調だったほか、イベントによる集客が好調だったことで、どちらも前年同月を上回ったことが分かった。【前月は】1月の百貨店・SC売上、ともに好調、2025年のSC年間売上は5年連続前年上回る■百貨店売上高は2カ月連続で前年同月上回る24日、日本百貨店協会が2月度の全国百貨店売上高概況を発表した。売上高は