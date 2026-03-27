【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、4月3日22時より『Snow Man 佐久間 渡辺 宮舘の江戸川会』の放送が決定。同日19時から3時間スペシャルで放送する『それSnow Manにやらせて下さいSP』に続き、Snow Manが“4月最初のTBS金曜日の夜”を4時間にわたって盛り上げる。 ■オープニングは、江戸川区民なら絶対一度は来たことがある（!?）という行船公園で決行 東京の下町・江戸川区出身のSnow Man佐久間大介・渡