Photo: mio これまで使ったどの風呂イスよりもいい。ちょっと掃除の期間があいただけで、ゾッとするほど汚れてしまう「風呂イス」…。特に座面の内側に湿気がこもりやすく、カビ汚れが発生しやすいんですよね。使っていないときの通気性の大切さに気がつき、先代の風呂イスにかわってわが家に取り入れたのが山崎実業の「引っ掛け風呂イス」。どんな風呂場でもなんとかして浮かせる（＝干す）