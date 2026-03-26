たき火を原因におととい東根市で発生した山林火災はけさ、延焼の恐れのない鎮圧状態となりました。 【写真を見る】【現場動画】東根市の山火事は鎮圧状態にしかし未だ鎮火には至らず自衛隊の派遣要請解除も消火活動続く（山形） しかし、鎮火には至っておらず現場では今後の消火活動に向け現場確認が進められています。 藤井響樹アナウンサー「きょうは雨が降っていて周辺ではものが焼けたような匂いはしないが警戒の