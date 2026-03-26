たき火を原因におととい東根市で発生した山林火災はけさ、延焼の恐れのない鎮圧状態となりました。

【写真を見る】【現場動画】東根市の山火事は鎮圧状態に しかし未だ鎮火には至らず 自衛隊の派遣要請解除も消火活動続く（山形）

しかし、鎮火には至っておらず現場では今後の消火活動に向け現場確認が進められています。

藤井響樹アナウンサー「きょうは雨が降っていて周辺ではものが焼けたような匂いはしないが警戒のため規制線が張られています」

けさ８時ごろの現場付近は雨がふり山の状況などは確認できませんでした。

この火災は、おととい東根市大木沢の山林で発生したもので、きのう午後２時時点で１１ヘクタールが焼けたことが確認されています。

また、消防の調査で、火災の原因はたき火だったことがわかっています。

■鎮圧状態になるも...

東根市消防本部によりますと火災はきょう午前８時４５分の段階で延焼範囲が広がる可能性のない鎮圧状態となりました。

これに伴い、市は自衛隊の派遣要請を解除しました。

しかし鎮火には至っておらず、東根市では今後も消火活動を続ける方針で、きょうも消防など５０人以上が現地で活動しています。

きょうは視界が悪く、雨で足場が悪いことからドローンを使った現場確認などを行い地上での消火活動も慎重に進めるとしています。