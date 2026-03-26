プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。同じくプロゴルファーの安田祐香プロ、後藤未有プロ、渋沢莉絵留プロとの旅行の様子を公開しました。 超豪華女子プロ4人の仲良しショットが話題！旅行先はどこへ？ 吉田プロは「いつもの冬旅行in山梨」とコメントし、写真を投稿しました。 写真では笑顔いっぱいの４人が富士急ハイランドや忍野八海を観光する姿を披露。吉田プロといえば毎年年末にプラチ