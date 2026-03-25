Linux上でWindows向けアプリを動作させるための互換レイヤー「Wine」のバージョン11で、パフォーマンスを向上させるドライバー「NTSYNC」が正式にサポートされました。これに伴い、一部のゲームのパフォーマンスが目に見えるレベルで向上したとして、テクノロジー系メディアのXDAが詳細を共有しています。Wine 11 rewrites how Linux runs Windows games at the kernel level, and the speed gains are massivehttps://www.xda-dev