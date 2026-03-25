「夫と浮気し続けてくれませんか…？」 奇妙な三角関係を描く“不倫ラブサスペンス”がついに幕を開ける！ ドラマ放送を記念して記者会見の生配信が決定！ 今夜9時からU-NEXTで第１話が独占先行配信スタート！ テレ東は、2026年4月1日(水)深夜24時30分～25時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」 (略して「すいだか」)を放送します。原作は、U-NEXT が手掛けているコミックレーベル「U-