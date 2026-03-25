colorgram（カラーグラム）の2026年春新作コスメ情報が登場！“もっちゅり団子リップ”こと『タンフルグラスティントディープグレーズ』が2月23日（月）より発売中。今回は日本限定3色と、『タンフルグラスティントミルク』の日本限定2色を、編集部によるレビュー＆スウォッチつきでご紹介します。colorgram（カラーグラム）2026年春新作コスメcolorgram（カラーグラム） 『タンフルグラスティントディープグレーズ』 『タンフル