締結式香川県庁 香川県は大規模災害発生時に復旧を要する道路整備を迅速に行うための協定を砕石事業者の組合と結びました。 香川県庁で行われた締結式では、香川県の池田知事と香川県砕石事業協同組合の松原誉人副理事長が協定書を交わしました。 大規模災害の復旧初期段階では緊急車両や資材運搬車などの通路確保が重要となります。協定では、通れなくなった道の応急復旧に必要な砕石を優先的に供給することや土砂