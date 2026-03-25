ガイアの夜明け×テレ東BIZ 連動特別番組ガイアの夜明け Beyond The Story テレ東では、3月28日(土)午前11時3分から「ガイアの夜明けBeyond The Story」を放送します。「ガイアの夜明け」に登場したニュースな主人公たちの“その後”を取材し、忖度無しの対話を通じて、その素顔と本音を映す“新感覚”の経済ドキュメンタリーです。その主人公らしいロケーションで、“一発勝負”のガチンコインタビュー