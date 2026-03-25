3月28日(土)午前11時3分～ ガイアの夜明け×テレ東BIZ 連動特別番組ガイアの夜明け Beyond The Story



ガイアの夜明け×テレ東BIZ 連動特別番組

ガイアの夜明け Beyond The Story

テレ東では、3月28日(土) 午前11時3分から「ガイアの夜明けBeyond The Story」を放送します。「ガイアの夜明け」に登場したニュースな主人公たちの“その後”を取材し、忖度無しの対話を通じて、その素顔と本音を映す“新感覚”の経済ドキュメンタリーです。その主人公らしいロケーションで、“一発勝負”のガチンコインタビューを収録し、なるべく、ありのままの形で放送します。50の質問とカメラワークで主人公の人間像に迫ります。視聴者からも質問を募集し、地上波放送と配信を連動させます。

【放送内容】

2025年8月29日放送『株主になる選択肢』に登場したカブ＆ピースの前澤友作さんが、自ら所有するプライベートゴルフコースで、プレーを楽しむ様子に密着しました。プライベートゴルフの様子をテレビで放映するのはこれが初めてだそうです。プレーの合間に忖度無しの「50の質問」をぶつけて、前澤さんの素顔と本音に迫ります。

「国民総株主」という理念を掲げて進める「カブアンド」サービスの進捗についてはもちろん、事業や経営に対する考え方、50歳になって変わったこと、お金持ちになって変わってしまったこと、ＳＮＳが炎上した時の思い、ＺＯＺＯをやめた本当の理由、一緒に仕事をする人たちへの思いなどを広範に質問し、前澤友作さんという人間像を浮き彫りにしていきます。収録では愛犬の利休も大活躍しています。



プロデューサー・宮下祐佳里（テレビ東京報道局）コメント

普段、私は『ガイアの夜明け』のディレクターとして、取材対象に長期間密着し、その挑戦を追っています。時間をかけて向き合うからこそ聞くことができた言葉や表情、カメラが回っていない場面で、ふとこぼれる本音に触れる機会も少なくありません。そうした瞬間に、その方の本当の魅力が表れると感じてきました。

一方で、放送は限られた尺の中で、伝えるべきテーマやメッセージを厳選し、構成や編集によって一つの物語として届けています。その過程で、やむを得ずお伝えしきれない言葉や内容も存在しています。

こうした中で、物語として整えられる前の言葉や空気感、より素の姿にも触れていただける形があってもよいのではないか、という思いから本企画を立ち上げました。

編集や構成には過度に頼らず、シチュエーションと50の質問を通して、可能な限りその人のありのままの姿を伝えることを目指しました。本コンテンツが、放送とはまた異なる視点で、「物語を越えて、人に触れるコンテンツ」として主人公の魅力に触れていただく機会となり、お楽しみいただければ幸いです。

チーフ･プロデューサー（50の質問担当）・小林洋達（テレビ東京報道局）コメント

“ガイアの夜明けっぽいつくり”と言われることが、必ずしも褒め言葉ではなくなってしまったと感じることがあります。「予定調和」に見えてしまっているのかなと。そんな中、ディレクターの宮下さんが、放送後に「もっと伝えたかったことがある」と言い始めたことが、本企画のきっかけとなりました。また、そんな荒削りな企画趣旨について前澤友作さんも理解を示していただき、普段は見せないプライベートな空間に、ガイアのカメラを入れてくれたことで、この特番が成立しました。きっと前澤さんの意外な表情や、リアルな思いが伝わる番組になったと思います。ガイアの夜明けを支えるカメラマンたちの卓越した撮影技術も、よりリアルな形でお楽しみいただければと思います。

番組概要

【番組名】 日経スペシャル ガイアの夜明け Beyond The Story

【放送日時】 3月28日（土）午前11時3分～11時30分

テレビ東京

【配信】 放送未公開部分を含む前澤友作さん出演「Beyond The Story」完全版や「ガイアの夜明け」の過去の放送回まで 動画配信サービス「テレ東 BIZ」なら見放題！

▶テレ東 BIZ：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/gaia

【プロデューサー】宮下祐佳里(テレビ東京 報道局 )

【チーフプロデューサー】小林洋達(テレビ東京 報道局 )

【ナレーター】 田中哲司