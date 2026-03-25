虐待により子どもが亡くなるなどした事件を受け、広島市は有識者の検証部会で再発防止策を取りまとめました。２４日夜開かれた「検証部会」には、児童福祉の専門家や医師など５人の委員が出席しました。広島市では２０２４年度、親や家族から虐待を受け、子どもが死亡・重体となった事件が２件発生。これを受け開かれた検証部会で、児童相談所などが支援が必要な世帯の養育状況を把握しリスクを見極めるなど、再発防止に向け