女子プロサッカーサンフレッチェ広島レジーナ。3月28日に開催する観客動員イベントが「自由すぎる女王の大祭典」。選手主体で準備してきたプロジェクトの舞台裏を有田優理香アナウンサーが取材しました。皇后杯優勝を飾り、新たな歴史を刻んだレジーナ。2026年に入ってから公式戦6勝1敗。WEリーグカップ準決勝進出も決め、2冠への期待も高まっています。そんな勢いに乗るレジーナが3月28日に