2026年春夏コレクションより、Diorのスモールレザーグッズが新たに登場。ジョナサン・アンダーソンによる新鮮な解釈が加わり、メゾンの伝統とモダンな遊び心が見事に融合しています。日常に寄り添いながらも、持つだけで気分が高まる特別感が魅力。大人の女性の毎日に華やぎを添える、新作アイテムの魅力をたっぷりご紹介します♪ ボウが主役の洗練ポーチ 「ディオール ボウ」ポーチ 価格