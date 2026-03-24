Dior新作スモールレザーグッズ登場♡遊び心とエレガンスが融合

2026年春夏コレクションより、Diorのスモールレザーグッズが新たに登場。ジョナサン・アンダーソンによる新鮮な解釈が加わり、メゾンの伝統とモダンな遊び心が見事に融合しています。日常に寄り添いながらも、持つだけで気分が高まる特別感が魅力。大人の女性の毎日に華やぎを添える、新作アイテムの魅力をたっぷりご紹介します♪

ボウが主役の洗練ポーチ

「ディオール ボウ」ポーチ

価格：295,000円

「ディオール ボウ」ポーチ

価格：330,000円

「ディオール ボウ ポーチ」は、ブランドを象徴するボウモチーフを再解釈したアイテム。両サイドに結ばれたディテールが、立体的で印象的なシルエットを生み出します。

しなやかなレザーや「ディオール オブリーク」ジャカードなど、素材のバリエーションも魅力。取り外し・長さ調節可能なショルダーストラップ付きで、ショルダーやクラッチとしても楽しめる万能デザインです。

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幸運を呼ぶトレフルバッグ



「プティ トレフル」

価格：340,000円

「プティ トレフル」は、四つ葉のクローバーを大胆にあしらったバケットバッグ。幸運のシンボルをデザインに取り入れた、ポジティブなムードが魅力です。

ドローストリングにはテントウムシやミツバチの装飾が施され、細部まで遊び心たっぷり。内側は配色のコントラストが美しく、開けた瞬間にもときめきを感じられます。

日常を彩る機能美デザイン



© HEIKKI KASKI

今回のコレクションは、デザイン性だけでなく実用性にも優れているのがポイント。軽やかで持ちやすく、シーンに合わせてスタイルチェンジが可能です。

洗練されたフォルムと遊び心のあるディテールが共存し、日常のコーディネートにさりげないアクセントをプラス。毎日を少し特別にしてくれる、そんな存在感のあるアイテムです♡

毎日に“ときめき”をプラス



エレガンスと遊び心を絶妙に掛け合わせた、Diorの新作スモールレザーグッズ。持つだけで気分が上がるデザインは、大人の女性のライフスタイルにぴったりです。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ♡新しい季節に向けて、毎日を彩るお気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。