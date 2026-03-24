サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」を発売した。USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応し、スピーディかつ安定的に給電できる。Googleが定める「Works With Chromebook」認証を取得し、また、USB協会が定めるUSB-IF正規認証品で、安心して使える高品質なケーブルです。Chromebookを導入している教育現場に最適なAC充電器だ。