臨港道路廿日市草津線の五日市方面の様子 広島はつかいち大橋がついに4車線化！ 臨港道路廿日市草津線の4車線化事業の概要図 広島県広島市西区草津地区から廿日市市に至る「臨港道路廿日市草津線」は、沿岸部に広がる製造業の工場や物流拠点、大型ショッピングモールなどを結び、物流・産業機能を支えるアクセス軸として機能している。延長約2.9kmの道路だ。国道2号である東広島バイパス・安芸バイパスとともに、地域高