記事ポイント日本パーティクルボード市場は2025年の14億5,360万米ドルから2035年には20億530万米ドルへ拡大年平均成長率（CAGR）3.27％で成長を予測リサイクル木材や農業廃棄物を活用した持続可能な素材として需要が拡大 日本のパーティクルボード市場に関する最新の調査レポートが公開されました。建設業界と家具業界の需要増加を背景に、2035年までの長期的な市場成長が見込まれています。Report Ocean「日本パーティクルボ