Cloudflareは2025年下半期の透明性レポートを公開しました。レポートによると、Cloudflareは海賊版サイトへの対応として特定の地域からアクセスできなくする「ジオブロック」を行うケースが急増しており、対応ケース数が前年同期比で9倍以上になっていることが判明しました。Cloudflare Transparency Report | Cloudflarehttps://www.cloudflare.com/transparency/Cloudflare Reports Surge in Geo-Blocked Pirate Site Domains *