Cloudflareは海賊版サイトなどを特定の地域からアクセスできなくする「ジオブロック」対応を前年同期比で9倍に急増させていることが透明性レポートから判明

Cloudflareは海賊版サイトなどを特定の地域からアクセスできなくする「ジオブロック」対応を前年同期比で9倍に急増させていることが透明性レポートから判明