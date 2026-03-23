週明け２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４３．７７ポイント（３．６３％）安の３８１３．２８ポイントと大幅に３日続落した。昨年９月１０日以来の安値水準に落ち込んでいる。中東情勢の緊迫化が投資家心理を冷やす流れ。トランプ米大統領は２１日夜、イランに対し「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡を４８時間以内に再び開放しなければ、同国の発電所を攻撃すると通告した（期限は日本