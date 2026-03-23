週明け２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１４３．７７ポイント（３．６３％）安の３８１３．２８ポイントと大幅に３日続落した。昨年９月１０日以来の安値水準に落ち込んでいる。

中東情勢の緊迫化が投資家心理を冷やす流れ。トランプ米大統領は２１日夜、イランに対し「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡を４８時間以内に再び開放しなければ、同国の発電所を攻撃すると通告した（期限は日本時間２４日朝方）。これに対してイランは２２日、発電所を攻撃された場合、ホルムズ海峡を完全に封鎖し、報復措置として米イスラエルのエネルギーや通信施設のほか、米軍が駐留する湾岸諸国の発電所も標的にすると警告している。米国・イスラエルとイランの戦争が長期化するとの見方が広がる中、原油相場の高騰が実体経済を下押すと懸念された。指数は下げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）安、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が７．９％安、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が７．３％安、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が７．０％安、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．８％安で取引を終えた。

医薬株も急落。河南太龍薬業（６００２２２／ＳＨ）が１０．０（ストップ）％安、湖北済川薬業（６００５６６／ＳＨ）が９．２％安、広州白雲山医薬集団（６００３３２／ＳＨ）が８．０％安、浙江海正薬業（６００２６７／ＳＨ）が７．９％安、津薬薬業（６００４８８／ＳＨ）が７．３％安で引けた。

不動産株も安い。金地集団（６００３８３／ＳＨ）が６．８％、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が６．３％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が５．６％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が５．３％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が３．９％ずつ下落した。そのほか、消費関連株、自動車株、インフラ関連株、金融株、素材株なども売られている。

半面、エネルギー株の一角はしっかり。中曼石油天然気集団（６０３６１９／ＳＨ）が５．９％、新天緑色能源（６００９５６／ＳＨ）が２．０％、洲際油気（６００７５９／ＳＨ）が１．９％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が０．８％ずつ上昇した。ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）が１．３％高と値を上げている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．９２ポイント（１．５１％）安の２５６．０３ポイント、深センＢ株指数が３６．２４ポイント（２．９８％）安の１１８０．７９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）