本日3月23日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、「春の爆食3時間スペシャル」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」では、りくりゅう（三浦璃来・木原龍一）ペアがミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得した際の“神解説”で話題となった高橋成美と、フィギュアスケートの審判・解説としても活躍する中野