放送32周年を迎える「開運！なんでも鑑定団」(毎週火曜夜8時54分放送)。明日3月24日（火）夜6時25分の放送は、「春の超拡大スペシャル」と題して、超豪華ゲストを迎えた特別企画と、衝撃鑑定額が飛び出す大型特番をお届けします。番組MC就任15年目、そして今年ついに還暦を迎え「一皮剥けた」今田耕司が、自らのプライドをかけて「目利き王対決」に挑みます。対戦相手は、天性の勘の良さを持つあの、そして「新 美の巨人たち」でも