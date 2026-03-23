【3月24日（火）夜6時25分放送「開運！なんでも鑑定団」】番組史上最長！春の３時間45分ＳＰ！還暦・今田耕司が意地の目利き対決！あの、アンガールズ田中と火花散らす！

放送32周年を迎える「開運！なんでも鑑定団」(毎週火曜夜8時54分放送)。明日3月24日（火）夜6時25分の放送は、「春の超拡大スペシャル」と題して、超豪華ゲストを迎えた特別企画と、衝撃鑑定額が飛び出す大型特番をお届けします。番組MC就任15年目、そして今年ついに還暦を迎え「一皮剥けた」今田耕司が、自らのプライドをかけて「目利き王対決」に挑みます。対戦相手は、天性の勘の良さを持つあの、そして「新 美の巨人たち」でも活躍するアンガールズ・田中卓志。本物のガレを見極めるクイズや、億超えの絵画の値段当てなど、一瞬の油断も許されない真剣勝負が展開されます。この激戦を制した優勝者には、放送日より販売となる「鑑定団オリジナル純金カード（1g）」が授与されます。さらに視聴者にも「鑑定団オリジナル純金カード（0.5g）」を、抽選で1名様にプレゼントいたします。応募方法は番組をチェックしてください！

©テレビ東京

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番組概要

【番組名】 開運！なんでも鑑定団

【放送日時】3月24日(火)夜6:25～10:10

【出演者】司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香

＜目利き王決定戦！＞

ゲスト：田中卓志(アンガールズ)、あの

＜平成生まれのスターお宝鑑定大会＞

出張リポーター：福田充徳(チュートリアル)

出張ゲスト：高城れに（ももいろクローバーZ）、セントチヒロ・チッチ、塩粼太智（M!LK）、

上谷沙弥、奥田力也（BALLISTIK BOYZ）

鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、北原照久（「TOY MUSEUM」館長）、安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）ほか

ナレーター：銀河万丈、冨永みーな

【配信】

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