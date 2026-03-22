落とし物▶▶この作品を最初から読むまじめにやってるのに、どうしていつも私ばっかりこんな目に遭うの？大きなバッグを抱えて電車に揺られ、女性が降り立ったのは郊外の駅。その目的は丑の刻参り!?真面目に生きてきたと自負する松本祐実33歳が恋をしたのは、勤務先の食品会社に出入りする営業マン高田圭介。スマートで人気者の高田に、のめり込んでいく祐実でしたが…。ドラマ化で話題となった『対岸の家事』著者・朱