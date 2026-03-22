3月22日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、ヒットを生み出す音楽プロデューサーたちの仕事術を徹底解剖。Jazzin’ park、 ALYSA、Ryosuke “Dr.R” Sakai――数々の音楽トレンドを生み出すヒットメーカー3組が登場し、なにわ男子の『初心LOVE（うぶらぶ）』や、ちゃんみなとの楽曲制作の手法も実演付きで解説。海外の楽曲制作法など、創作の裏側も次々と明らかに。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！大倉忠義がプロデュースす