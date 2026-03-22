「ラクなのにきれいに見せたい」そんな女性の本音に寄り添う、aimerfeelの新作ブラが登場しました。やさしい着け心地と美しいバストラインを同時に叶える“よくばり設計”が魅力♡日常使いしやすい快適さと、自然なボリューム感を演出する機能性を兼ね備えた一枚は、毎日のインナー選びをアップデートしてくれます。 ふわっと盛れる脇高設計 ふわ盛 脇高 単品ブラジャー 価格：3,850円（税込）