セリエA 25/26の第30節 ＡＣミランとトリノの試合が、3月22日02:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。 ＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ニクラス・フュルクルク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはドゥバン・サパタ（FW）、ジョバンニ・シメオネ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。 37分に試