＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】心洗われる「長すぎるお辞儀」勝ち名乗りを受け、土俵を降りた力士が、深々と、そして長く土俵に向かって頭を下げ続けた。静寂に包まれた館内で、感謝を噛みしめるような異例の所作にファンからは「長すぎるお辞儀」「お辞儀が感慨深い」「心が洗われる」「いいお辞儀」と多くの反響が寄せられた。注目を集めたのは、序二段百枚目・木竜皇（立浪）と序二