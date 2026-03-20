恋愛の悩みって、誰に相談してますか？【画像】ギャルな尼僧「ギャル尼♡ならんちゃ」さんを激写友だち？家族？なじみの店のマスター？最近は、AIって人もいるかもしれない。筆者は先日、ある人に相談してきた。その人とは......お坊さんだ！それは2026年3月14日、ホワイトデーのこと。この日、京都市では全国から集結した浄土真宗の僧侶の皆さんに恋愛相談できるイベントごえんさんエキスポ2026 恋バナ縁日」が開催さ