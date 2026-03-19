「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第10話が、18日に放送された。本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）マチルダこと宮下未散（木竜麻生）は、黒江恵子から大物政治家の加賀見（高田純次）が映っているビデオテープを託され、説得や脅しにも屈せずにそれを守り通し、加賀