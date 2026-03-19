8月28日に全国公開される安田章大（SUPER EIGHT）とのんのW主演映画『平行と垂直』の特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：関ジャニ∞ 安田章大、幻のPV撮影も？7年ぶりの映画出演となった『嘘八百』を語る 本作は、大阪を舞台に自閉スペクトラム症（ASD）を持つ兄と結婚を控える妹が織りなすヒューマンドラマ。デビュー作『かぞくのひけつ』で第47回日本映画監督協会新人賞、新藤兼人賞を