[3.18 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](カンプ・ノウ)※26:45開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 24 エリック・ガルシアMF 8 ペドリMF 10 ラミネ・ヤマルMF 11 ラフィーニャMF 16 フェルミン・ロペスMF 22 マルク・ベルナルFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘ