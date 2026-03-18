3月18日に通算17枚目となるシングル『一秒 / Rebellion』をリリースしたSixTONES。両A面で展開される今作は、それぞれの楽曲に大型タイアップが用意された注目の一作となっている。本記事では『一秒』『Rebellion』それぞれに込められた思いやメンバーの言葉、反響などに触れながら、本作の魅力を紹介していきたい。【関連】SixTONESジェシー『パンチドランク・ウーマン』で存在感！物語の鍵を握るキャラクターを好演今年1月にデビ