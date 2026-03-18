バルミューダは3月18日、新製品「The Clock（ザ・クロック）」を発表しました。発売に先駆けて行われた記者発表会では、同社がこれまで扇風機やトースターなどで行ってきた“生活の道具の再定義”を、時計という古典的なカテゴリーにまで拡張した新しいプロダクトとして紹介されました。 クラシックとモダンが交錯する“時を味わう”ための新しい道具 The Clockは、単に時刻を確認するための時計ではなく、バルミューダ