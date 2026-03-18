長期にわたるリハビリを乗り越え、今冬にアヤックスと契約を結んだ日本代表DF冨安健洋。加入後もコンディション調整に時間を使うことになったが、15日に行われたエールディヴィジ第27節スパルタ・ロッテルダム戦では左サイドバックで69分間プレイし、チームの4-0勝利に貢献した。このゲームでの冨安の評価は軒並み高く、今の調子ならば今月に予定されるスコットランド代表、イングランド代表との親善試合へ再び森保ジャパンのメン