【リボルテックアメイジング・ヤマグチ進撃の巨人（2026年再販）】 3月19日12時より予約開始 9月 発売予定 価格：8,800円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテックアメイジング・ヤマグチ進撃の巨人（2026年再販）」を3月19日12時より予約受付を開始する。発売は9月を予定し、価格は8,800円。 本商品はアニメ「進撃の巨人」の主人公エレン・イェ&#